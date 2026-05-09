Calea Șurii Mari prinde un nou contur sub ochii sibienilor. Pe șantierul deschis la începutul lunii martie se lucrează la foc automat, constructorul menținând ritmul alert asumat la demararea lucrărilor. Proiectul promite să transforme artera într-una dintre cele mai moderne căi de acces din Sibiu, obiectivul final fiind eliminarea blocajelor din trafic și un standard european de mobilitate urbană.

Calea Șurii Mari va deveni o arteră vitală pentru Sibiul aflat în plină expansiune, eliminând aglomerația de la ieșirea spre Mediaș. Strada va avea patru benzi de circulație (două pe sens), separate prin insule cu spații verzi, piste de biciclete și trotuare late.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cum arată șantierul de pe Calea Șurii Mari

Constructorul SC Geiger SA a mobilizat în teren, încă de la începutul lucrărilor, patru echipe de muncitori care să acționeze concomitent pe toată lungimea străzii. În această primă fază, eforturile s-au concentrat pe crearea noilor benzi de circulație, a trotuarelor și a zonelor verzi de pe lateralele arterei. S-a intervenit astfel, în mod prioritar, la rețelele de canalizare, fiind realizate săpături pe axul carosabilului pentru înlocuirea conductelor și refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale. Deși canalizarea menajeră existentă va fi păstrată (cu refacerea racordurilor la proprietăți), canalizarea pluvială se va reface complet. Tot în această etapă se creează și canalizația necesară pentru coborârea cablurilor de telecomunicații în subteran.

La finalul lunii aprilie, după o vizită în șantier, primarul Astrid Fodor menționa că lucrările se desfășoară în ritm susținut. „Pentru modernizarea și lărgirea Căii Șurii Mari, se lucrează în paralel la tubarea pârâului Hamba, la rețeaua de canalizare menajeră și pluvială, la rețeaua de apă și la sistemul nou de iluminat public și tubulatura pentru cablajul metropolitan”, au precizat, recent, reprezentanții municipalității sibiene, într-o postare pe Facebook.

După ce lucrările din prima etapă vor fi finalizate, în etapa a doua, circulația se va muta pe benzile noi, iar constructorul SC Geiger SA va putea interveni pe cele 2 benzi care există în prezent. Astfel, traficul pe această arteră importantă nu se va întrerupe. Nici circulația mijloacelor de transport nu va fi afectată, iar accesul călătorilor în stațiile de autobuz va fi asigurat pe toată perioada lucrărilor.

Vă reamintim că investiția prevede lărgirea carosabilului la două benzi pe sens, refacerea trotuarelor și amenajarea pistelor pentru biciclete în dublu sens. Proiectul include, de asemenea, modernizarea rețelelor de apă, canalizare și iluminat public, precum și crearea unor zone verzi extinse, unde vor fi plantați 240 de arbori. Lucrările de modernizare vor dura până în luna septembrie.