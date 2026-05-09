Comunitatea din Șura Mică este în doliu după vestea trecerii în neființă a învățătoarei Dora Țichindelean, un dascăl care și-a dedicat întreaga existență modelării caracterelor și îndrumării primilor pași în viață pentru mii de copii. Anunțul, care a îndurerat întreaga localitate, a fost făcut de reprezentanții Școlii Gimnaziale Șura Mică.

Dora Țichindelean nu a fost doar un pedagog, ci un mentor discret care a șlefuit cu migală destine, lăsând în urmă o moștenire ce depășește granițele sălii de clasă. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe un om de o noblețe rară, cu o discreție ce a fost dublată mereu de o dăruire necondiționată față de profesie și față de micii săi învățăcei.

Într-un mesaj plin de emoție publicat pe rețelele de socializare, colectivul școlii a adus un ultim omagiu celei care a fost „lumină pentru generații de copii”.

„Cu profundă tristețe, comunitatea școlară din Șura Mică își ia rămas bun de la doamna învățătoare Țichindelean Dora, dascăl dedicat, om blând și lumină pentru generații de copii. Într-o comunitate, învățătoarea este cea care modelează destine și unește generații, nu doar predă lecții. Iar doamna Țichindelean Dora a făcut acest lucru cu discreție, noblețe și vocație, devenind parte din identitatea școlii noastre. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care o poartă în suflet. Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi răsplătească întreaga dăruire cu lumină veșnică”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Școala Gimnazială Șura Mică.