FC Agnita a spulberat sâmbătă cu 5-0 pe Interstar și nu are adversar pe măsură în play-off-ul Superligii Sibiu.

Pe o ploaie torențială și un gazon greu, FC Agnita a reușit cea de-a patra victorie consecutivă în play-off-ul Superligii Sibiu.

Echipa pregătită de Dumitru Solomon a câștigat cu 5-0 disputa cu Interstar Sibiu, după reușitele lui Suciu (2), V. Munteanu (penalty), Morariu și R. Oana. Cum Bradu s-a împiedicat la Rășnari, Agnita s-a detașat la 7 puncte de urmăritoare, cu cinci etape înaintea finalului play-off-ului și este greu de crezut că mai poate rata titlul județean și accederea la barajul de promovare contra campioanei din Harghita.

ACS Păltiniș Rășinari a reușit prima sa victorie din play-off, 3-2 cu ACS Bradu. Pentru echipa din Rășinari au marcat Cărăbineanu și Tomuță (2). Bradu a piedut trei puncte mari, care o cam scot din lupta pentru titlul județean.

Aflată în plin război cu președintele AJF Sibiu, Voința a câștigat acasă, 3-0 cu FC Tălmaciu.

FC Avrig a remizat pe teren propriu, 2-2 cu Alma.

Conform regulamentului AJF, ultimele două clasate retrogradează direct, iar CS Săliște 2012 și Arsenal Sibiu sunt deja condamnaate să joace din sezonul viitor în Liga 4 Sibiu.