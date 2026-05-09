Unirea Slobozia, rivala lui FC Hermannstadt în lupta pentru evitarea retrogradării directe nu a primit licența pentru sezonul viitor nici la Comisia de Apel și a mers la TAS.

Ialomițenii nu primiseră inițial licența, dar au mers la Apel, unde rezultatul a fost același, deoarece clubul nu a primit din partea FRF punctajul minim pentru Centrul de copii și juniori. Astfel, Unirea a apelat la ultima soluție și a mers la TAS, plătind suma de 25.000 euro.

Dacă TAS va menține decizia FRF, iar Unirea Slobozia va termina pe loc de baraj în Liga 1 (n.r. – locul 13 sau 14), atunci ea va retrograda, iar echipa de pe locul 15 din prima ligă va susține barajul de menținere/promovare.

Decizia o avantajează pe FC Hermannstadt, care este la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia, dar ialomițenii sunt avantajați de primul criteriu de departajare.

Din play-out-ul Superligii mai sunt de disputat două etape. FC Hermannstadt pare să se îndrepte astfel spre un baraj cu FC Voluntari, care va ocupa locul 3 în Liga 2.