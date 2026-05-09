Doi tineri au ajuns sâmbătă la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara drumului la Hula Bradului.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație produs pe DN 1, la km 292, în zona Hula Bradului. Doi tineri au ieșit cu mașina în decor.

„Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare spre localitatea Avrig, un tânăr în vârstă de 25 de ani, din județul Cluj, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile, pe sensul opus de circulație”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Tânărul, împreună cu pasagera sa, o tânără în vârstă de 25 de ani, din București, au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„Două persoane au avut primit de asistență medicală la fața locului, este vorba de un bărbat și o femeie ambii în vârstă de 25 de ani. După ce inițial au refuzat transportul la spital, aceștia s-au răzgândit și au solicitat să fie transportați la spital. Ambii acuză dureri abdominale. Sunt transportați la UPU Sibiu”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier. Fără mari probleme de trafic.