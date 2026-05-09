Mai multe locații din Sibiu se alătură evenimentului „Noaptea Muzeelor”, sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 18:00 – 02:00. La nivel național peste 225 de muzee și instituții culturale din toate cele 42 de județe ale țării își vor deschide porțile pentru public, oferind acces gratuit sau la preț redus la expoziții, tururi ghidate și activități speciale.

La ediția din acest an a „Nopții Muzeelor”, mai multe muzee și instituții culturale din Sibiu își vor deschide porțile pentru public, în data de 23 mai, pregătind expoziții, tururi ghidate și evenimente speciale până târziu în noapte. De la muzee de artă și istorie, până la spații culturale și clădiri emblematice ale orașului, sibienii și turiștii vor avea ocazia să descopere gratuit patrimoniul cultural al orașului într-o atmosferă aparte.

Muzeul Național Brukenthal va fi deschis publicului larg. În cadrul evenimentului vor fi deschise trei spații muzeale, între orele 17:00 – 00:00: Sala cu Frescă din Piața Mică, unde vizitatorii pot vedea picturile murale din 1631 și blazonul din 1694, Muzeul Cinegetic August von Spiess de pe strada Școala de Înot nr. 4 și Muzeul de Artă Contemporană de pe strada Tribunei nr. 6, unde poate fi vizitată expoziția temporară „Cealaltă față a lumii”.

Muzeul ASTRA participă la „Noaptea Muzeelor”

La ediția din acest an a „Nopții Muzeelor” participă și Muzeul ASTRA, unul dintre cele mai vizitate obiective culturale din județ. Vizitatorii vor putea descoperi gospodăriile tradiționale, atelierele și aleile din muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, într-o atmosferă specială de seară. Reprezentanții muzeului urmează să anunțe programul complet și activitățile pregătite pentru eveniment.

Vizitatorii așteptați și la Biblioteca ASTRA

Și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu se alătură ediției din acest an a „Nopții Muzeelor”, pregătind un program special pentru vizitatori. Sibienii vor putea descoperi spațiile istorice ale bibliotecii, și colecțiile găzduite în clădirea emblematică din centrul orașului, într-un program extins dedicat evenimentului cultural desfășurat pe 23 mai.

Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România – Casa Teutsch

Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România – Casa Teutsch, de pe strada Mitropoliei nr. 30, Sibiu, va fi deschis în data de 23 mai, între orele 10:00 și 21:30.

Expoziția permanentă prezintă istoria colonizării, construirea cetăților bisericești, viața comunitară și religioasă, învățământul confesional, dar și istoria modernă și recentă a comunității săsești, de la perioada habsburgică până la integrarea în Uniunea Europeană.

Vizitatorii vor putea vedea piese de mobilier liturgic și o valoroasă colecție de vase de cult, considerate repere importante ale patrimoniului Bisericii Evanghelice C.A.

În cadrul evenimentului va putea fi vizitată și expoziția temporară „MEMENTO”, semnată de pictorul Reinhardt Schuster. Totodată, începând cu ora 19:00, dr. Gudrun Ittu va susține un ghidaj gratuit în limba română.

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu își așteaptă vizitatorii

Biserica Evanghelică din Sibiu, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului, va putea fi vizitată în cadrul ediției din acest an a „Nopții Muzeelor” în data de 23 mai 2026, între orele 20:00 – 24:00.

De-a lungul timpului, biserica a fost descrisă drept „cea mai memorabilă clădire din Sibiu”, iar cercetătorul Emil Sigerus o numea o adevărată „sală memorială” a sașilor transilvăneni.

Istoria orașului și cea a bisericii sunt strâns legate, primele instituții ecleziastice care au funcționat aici contribuind la prima atestare documentară a Sibiului, în anul 1191.

Program prelungit și la Muzeul Municipal Mediaș

Muzeul Municipal Mediaș va fi deschis între orele 16:00 – 00:00. Evenimentul organizat la Mediaș reunește mai multe obiective culturale și istorice într-un traseu dedicat patrimoniului local și identității medieșene.

Publicul va putea vizita gratuit Casa Memorială St. L. Roth, Turnul Pietrarilor, dar și alte obiective culturale din oraș.