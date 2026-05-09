Pe scurt: Decizia CCR privind taxa de 10% pe pensiile mari ar putea aduce restituiri de mii de lei pentru pensionari. Sute de mii de persoane sunt vizate de această măsură fiscală.

Pensionarii care primesc pensii mai mari de 3.000 de lei și cărora statul le reține lunar 10% din suma care depășește acest prag ar putea avea șansa de a-și recupera banii. Tribunalul București a decis, vineri, 8 mai 2026, să trimită la Curtea Constituțională prevederile din Codul fiscal care impun plata CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei, potrivit Libertatea.

Instanța a admis cererea de sesizare a CCR într-un dosar privind contribuția de sănătate de 10% aplicată părții din pensie care depășește 3.000 de lei. Decizia nu elimină automat taxa, însă miza este ridicată pentru sute de mii de pensionari afectați de această măsură, introdusă din 1 august 2025 prin Legea 141/2025. Avocatul Adrian Cuculis a precizat că procesul a fost suspendat până când Curtea Constituțională va decide dacă prevederile sunt sau nu conforme cu Constituția României.

Taxa de 10% pe pensiile mari și impactul asupra veniturilor pensionarilor

Taxa de 10% nu se aplică întregii pensii, ci doar sumei care depășește pragul de 3.000 de lei. Astfel, un pensionar cu o pensie de 3.500 de lei plătește CASS doar pentru diferența de 500 de lei, adică 50 de lei lunar. Pentru o pensie de 4.000 de lei, suma reținută este de 100 de lei pe lună, iar la o pensie de 5.000 de lei, statul oprește 200 de lei lunar. În cazul unei pensii de 6.000 de lei, contribuția ajunge la 300 de lei pe lună. Măsura este prevăzută ca fiind temporară, până la 31 decembrie 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat anterior că veniturile pensionarilor ar urma să crească de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare a punctului de pensie. El a precizat că majorarea punctului de pensie și eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar trebui să se aplice de la începutul anului 2027: „CASS este în vigoare doar până la începutul anului 2027, ceea ce va contribui la mărirea veniturilor pensionarilor”.

Ce sume pot recupera pensionarii dacă CCR declară taxa neconstituțională

Dacă CCR va decide că prevederile sunt neconstituționale, pensionarii care au contestat taxa în instanță ar putea cere restituirea sumelor reținute începând cu luna august 2025. De exemplu, un pensionar cu o pensie de 4.000 de lei pierde în prezent aproximativ 100 de lei lunar, adică 800 de lei în opt luni. La o pensie de 5.000 de lei, reținerea lunară este de 200 de lei, ceea ce înseamnă 1.600 de lei în opt luni. Pentru o pensie de 6.000 de lei, suma ajunge la aproape 2.400 de lei în opt luni. Aceste calcule sunt estimative și se bazează pe actuala formulă de taxare prevăzută în Codul fiscal.

Argumentele sesizării la CCR și cine poate primi banii înapoi

Sesizarea Tribunalului București către CCR vizează articolele din Codul fiscal care stabilesc plata contribuției de sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Argumentele invocate țin de egalitatea în drepturi, dreptul de proprietate, nivelul de trai și justa așezare a sarcinilor fiscale. Avocatul care a ridicat excepția susține că pensia este un drept câștigat în urma contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active, iar reținerea suplimentară afectează venitul net al pensionarilor.

Potrivit analizei publicate de avocatul Adrian Cuculis, o eventuală decizie favorabilă a CCR nu ar însemna automat că toți pensionarii primesc înapoi sumele reținute. Restituirea banilor ar putea fi posibilă în special pentru cei care au deschis procese sau au contestat în instanță reținerile făcute de casele de pensii. Până la o decizie definitivă a Curții Constituționale, taxa de 10% continuă să fie reținută conform legislației aflate în vigoare.

