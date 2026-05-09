A plouat puternic, sâmbătă, la Sibiu, iar pe mai multe străzi din oraș apa s-a adunat pe carosabil, îngreunând circulația mașinilor și pietonilor. Una dintre arterele inundate a fost cea care leagă Șelimbărul de cartierul Vasile Aaron.

Strada Doctor Ion Rațiu din Șelimbăr, care face legătura între comună cu municipiul Sibiu, prin Vasile Aaron, a fost complet inundată în urma ploii de sâmbătă. Circulația auto a fost îngreunată, cât și cea pietonală.

Sursa video: Info Trafic Sibiu / WhatsApp

Și pe strada Muncel au fost probleme.

Sursa: Facebook/INFO TRAFIC jud. SIBIU

Locatarii au publicat pe rețelele de socializare imagini cu dezastrul făcut de ploaie.