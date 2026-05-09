Pe scurt: Avertizarea hidrologică vizează zone extinse din țară, cu risc crescut de viituri pe râurile mici. Județele Sibiu și Brașov sunt printre cele mai expuse.

Hidrologii au actualizat sâmbătă, 9 mai 2026, avertizarea de inundații pentru râuri din 22 de județe, inclusiv Sibiu. Un cod galben este în vigoare până duminică, 10 mai 2026, la prânz, potrivit Radio România Actualități.

Specialiștii Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. Riscul este considerat mai ridicat pe unele râuri mici din județele Sibiu și Brașov.

Zonele vizate de codul galben includ:

Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud)

Târnava Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba)

și Alba) Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele, Jiu – afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari (județele Mehedinți și Dolj)

Gilort – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj)

Olt – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sfântu Gheorghe – amonte Acumularea Ionești (județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu , Vâlcea și Argeș)

, Vâlcea și Argeș) Olteț – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Gorj, Vâlcea, Dolj și Olt)

Teslui (județele Dolj și Olt)

Argeș – bazin superior

Dâmbovița – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița)

Moldova – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele Suceava și Neamț)

Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget – amonte S.H. Vrânceni (județele Harghita, Bacău, Covasna și Neamț)

Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea și Galați)

Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Botoșani și Iași)

„Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Sibiu și Brașov”, a precizat INHGA.