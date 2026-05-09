Pe scurt: Românii vor avea parte de trei zile libere consecutive la final de mai și început de iunie, cu ocazia Rusaliilor și Zilei Copilului. Angajatorii trebuie să compenseze munca în aceste zile, altfel riscă amenzi.

La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, angajații din România vor beneficia de o minivacanță de trei zile, ca urmare a sărbătorii Rusaliilor și a Zilei Copilului. Potrivit ZF.ro, atât salariații din sectorul public, cât și cei din mediul privat, vor avea zile libere legale în această perioadă.

Prima zi de Rusalii va fi duminică, 31 mai 2026, iar a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului vor fi luni, 1 iunie 2026. Astfel, angajații vor avea parte de un weekend prelungit, cu trei zile libere consecutive: duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie.

Conform legislației în vigoare, zilele de sărbătoare legală, precum Rusaliile și Ziua Copilului, sunt nelucrătoare pentru majoritatea angajaților. Totuși, există domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă, iar salariații care lucrează în aceste zile trebuie să primească compensații.

Compensații pentru angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală

Angajatorii care solicită prezența la muncă în zilele de sărbătoare legală sunt obligați să acorde angajaților timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, legea prevede acordarea unui spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în aceste zile.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni. Angajatorii care nu acordă timp liber sau compensații salariaților pentru munca prestată în zilele nelucrătoare riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Alte zile libere legale importante până la finalul anului includ 25 și 26 decembrie, când se sărbătorește Crăciunul. De asemenea, există discuții privind extinderea numărului de zile libere legale, după cum arată și proiecte de lege recente.