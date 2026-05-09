Plouă cu găleata, sâmbătă, la Sibiu. Codul galben este valabil până duminică dimineața.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Meteorolgii au emis două alerte de cod galben de ploi abundente și grindină, ambele valabile până duminică dimineața. Alertele sunt valabile în Transilvania, Oltenia, precum și în nordul-vestul Munteniei și nordul și vestul Moldovei.

La Sibiu a început să plouă cu găleata, iar străzile s-au umplut rapid cu apă. Precipitațiile vor continua toată ziua.

După ora 22:00, ploile se vor mai restrânge. (Prognoza meteo detaliată, AICI)