Vă mai aduceți aminte efervescența Sibiului de acum exact șapte ani? Pe 9 mai 2019, orașul de pe Cibin devenea, pentru o zi, centrul de comandă al continentului și locul de întâlnire al celor mai influenți lideri europeni. Într-un moment de o importanță simbolică și strategică rară, președinți și premieri s-au reunit sub cupola Summitului UE pentru a defini drumul pe care familia europeană avea să îl parcurgă în anii ce au urmat.

În acea zi de primăvară se scriau, la propriu, file de istorie în inima Transilvaniei. Cei 27 de lideri prezenți în urbea de pe Cibin au oferit atunci o lecție de unitate, demonstrând că spațiul comunitar are forța de a se reforma pentru a garanta prosperitatea și siguranța celor 500 de milioane de cetățeni. Punctul central al evenimentului l-a reprezentat adoptarea Declarației de la Sibiu, un document vizionar care a transformat angajamentele politice în promisiuni ferme pentru viitorul proiectului european.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dincolo de protocolul diplomatic, agenda discuțiilor de acum șapte ani a abordat frontal și teme sensibile, precum consolidarea statului de drept sau mult așteptata extindere a spațiului Schengen. Dacă atunci aceste obiective păreau borne îndepărtate pe harta integrării, astăzi ele reprezintă o realitate consolidată. România este în prezent parte integrantă a spațiului de liberă circulație, iar cetățenii săi beneficiază pe deplin de libertatea de mișcare în Europa, confirmând astfel viziunea și eforturile diplomatice începute în acea zi istorică de 9 mai.

Cum s-a văzut Summitul UE de la Sibiu

Piața Mare a Sibiului a vibrat atunci sub o emoție colectivă greu de descris în cuvinte. Oameni de toate vârstele s-au adunat în inima orașului, mânați de curiozitatea de a-i vedea, de la doar câțiva pași distanță, pe liderii pe care până atunci îi priveau doar prin prisma ecranelor TV. Surpriza majoră a zilei a fost însă relaxarea neașteptată a „greilor” Europei. Barierele protocolului s-au topit rapid, lăsând loc unei băi de mulțime în care strângerile de mână și schimburile de replici calde cu sibienii au devenit imaginile emblematice ale zilei.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Entuziasmul debordant al mulțimii i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai versați politicieni europeni, iar momentul „fotografiei de familie” s-a transformat într-o scenă plină de viață, acompaniată de aplauze. Finalul acestei zile memorabile a fost marcat de un spectacol vibrant, unde tradiția Junilor Sibiului s-a împletit cu energia Deliei. Printre spectatori s-au numărat și fostul președinte Klaus Iohannis, alături de Donald Tusk, președintele Consiliului European de la acea vreme.

Astăzi, la șapte ani distanță, acea zi de 9 mai nu a rămas doar o simplă dată în calendarul diplomatic, ci s-a transformat într-o bornă de referință. Ea ne amintește că Sibiul nu a fost doar gazda unei reuniuni la vârf, ci scena unde România și-a reconfirmat identitatea și destinul european.