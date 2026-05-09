Motocicliștii din Sibiu au participat, sâmbătă, la Open Season Run 2026, eveniment dedicat deschiderii sezonului moto, prin care se dorește conștientizarea prezenței tot mai numeroase a vehiculelor pe două roți în trafic.
Parada moto a avut loc sâmbătă, pornirea fiind dată de la ora 11:00, din parcarea Dedeman Sibiu. Deși vremea nu a fost tocmai prielnică, motocicliștii au pornit, în număr mare, pe traseu către Teatru.
Odată cu deschiderea sezonului moto, parada a avut rolul de a atrage atenția tuturor participanților la trafic asupra prezenței motocicliștilor pe șosele.
Tot sâmbătă a avut loc și campania de conștientizare în trafic, dedicată prezenței motocicliștilor în trafic, în parteneriat cu autoritățile locale și structurile de ordine publică.
