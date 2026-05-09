Pe scurt: Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină vor afecta mai multe regiuni din țară, potrivit ANM. Capitala va avea temperaturi mai scăzute și ploi slabe.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 9 mai 2026, două alerte cod galben de ploi abundente și grindină, valabile până duminică dimineață, potrivit HotNews.ro.

Prima alertă cod galben, valabilă până la ora 22:00, vizează cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei, precum și zone locale din Carpații Meridionali și Orientali. În aceste regiuni, meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări izolate ale vântului cu rafale de 40–50 km/h și grindină. Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, la 15–25 l/mp, iar izolat se pot atinge 30–50 l/mp.

ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se pot semnala și în restul țării, însă pe arii restrânse.

După ora 22:00, ploile se restrâng, iar de la ora 22:00 până duminică, 10 mai 2026, la ora 10:00, intră în vigoare un nou cod galben pentru județe din nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali. În aceste zone, se vor înregistra averse cu acumulări de apă de 20–40 l/mp.

În Capitală, ANM anunță o răcire a vremii pentru acest weekend. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe temporare. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de aproximativ 19 grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 12 și 13 grade.

Potrivit ANM, aceste fenomene se înscriu în contextul unei perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină care afectează România la începutul lunii mai.