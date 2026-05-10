ACS Champions Nawasol a reușit una dintre cele mai importante performanțe din istoria recentă a voleiului juvenil sibian, cucerind medalia de bronz la Turneul Final U15 desfășurat la Oradea. Sibianca Adela Vasilescu a fost desemnată MVP-ul competiției!

Turneul Final U15 al Campionatului Național de volein feminin de la Oradea a fost unul dintre cele mai echilibrate din ultimii ani. În ambele grupe, trei echipe au încheiat la egalitate de puncte, departajarea fiind făcută la punctaveraj.

Champions Nawasol Sibiu a reușit calificarea în Final Four după două victorii importante în grupă și a rămas în lupta pentru medalii până în ultima zi.

După ce au pierdut semifinala cu LPS Oradea, ”panterele” de la Champions Sibiu au încheiat competiția de la Oradea cu o victorie memorabilă în finala mică împotriva formației CSM București, scor 3-2, decisivul fiind adjudecat de sibience cu 17-15.

Pentru multe dintre voleibalistele de la Champions, aceasta a fost prima experiență la un asemenea nivel, însă echipa a impresionat prin caracter, maturitate și puterea de a reveni după semifinala pierdută.

Mai mult, la finalul competiției, sibianca Adela Vasilescu a fost desemnată MVP-ul turneului final, titlu acordat celei mai valoroase jucătoare a competiției.

Andrei Banciu: „Răspunsul fetelor a fost extraordinar”

Antrenorul echipei de U 15, Andrei Banciu a evidențiat caracterul și capacitatea de reacție a echipei după semifinala dificilă de sâmbătă.

„A fost un turneu extrem de greu și echilibrat, cu meciuri foarte intense și multă presiune. După semifinală era important să vedem cum reacționează fetele din punct de vedere mental, iar răspunsul lor a fost extraordinar. Au intrat în teren cu mult curaj și au demonstrat că pot lupta până la capăt pentru ceea ce își doresc. Sunt foarte mândru de ele”, a declarat Banciu.

Sabin Sopa: „Această medalie aparține unei întregi comunități”

Președintele și antrenorul clubului, Sabin Sopa, consideră că performanța obținută la Oradea este rezultatul unui proiect construit pas cu pas în ultimii ani.

„Pentru noi, această medalie înseamnă enorm. Nu este doar rezultatul unor zile de competiție, ci al muncii făcute zilnic de fete, de antrenori, de părinți și de toți oamenii care sunt aproape de club. Este o performanță a unei comunități întregi. Faptul că am terminat între primele trei echipe din România și că avem și MVP-ul turneului ne confirmă că drumul pe care am pornit este unul corect”, a spus Sabin Sopa.

Pe lângă rezultatul sportiv, delegația sibiană s-a remarcat și prin atmosfera creată în tribune, peste 50 de părinți și suporteri fiind alături de echipă pe toată durata competiției.

Pentru clubul sibian, medalia de bronz obținută la Oradea reprezintă încă o confirmare a progresului rapid realizat în ultimii ani și consolidează poziția Champions Sibiu printre cele mai importante centre juvenile de volei feminin din România.