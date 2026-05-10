Pe raza municipiului Sibiu există, în prezent, 24 de cișmele stradale cu apă potabilă. Majoritatea dintre ele sunt amplasate în parcuri și în zone verzi.

Prezența cișmelelor reprezintă o facilitate esențială pentru comunitate, oferind o sursă sigură și gratuită de hidratare pentru toți sibienii care tranzitează orașul. Fie că vorbim despre copii care se joacă în parcuri, despre sportivi și alergători aflați la antrenament sau despre vârstnicii care ies la plimbare, accesul facil la apă potabilă contribuie direct la confortul și sănătatea publică.

Cele 24 de cișmele se găsesc în următoarele locații:

Parc Tineretului (3 cișmele, dintre care două în incinta locului de joacă, iar unul lângă terenul de baschet); Parc Sub Arini (lângă fântână – cupolă); Parc Astra (înspre strada Mitropoliei); Cartier Ștrand (în incinta locului de joacă de pe strada D. Cantemir); Piața Rahova (lângă scările de acces spre piață); Piața agroalimentară Vasile Aaron; Bulevardul Corneliu Coposu (3 cișmele, dintre care una în parcarea de la Teatru, alta în incinta locului de joacă situat între Coposu și strada Gimnasticii și alta vizavi de spital, lângă toaletele ecologice); Cartier Valea Aurie (în incinta locului de joacă de pe strada Valea Aurie, lângă biserică); Bulevardul Mihai Viteazu; Piața Schiller (la intersecția dintre strada Arhivelor și strada Tipografilor); Strada Turnului; Strada Lungă (în incinta locului de joacă de la intersecția cu strada Rusciorului); Strada Nicolae Iorga (în incinta locului de joacă de lângă secția de poliție nr. 1); Calea Cisnădiei (în incinta locului de joacă, de la intersecția cu Frații Buzești); Piața Cluj (2 cișmele în incinta locului de joacă); Strada Oașa; Aleea Infanteriștilor (în incinta locului de joacă); Hipodrom III (în zona parcării supraterane); Ștefan cel Mare (în zona de agrement amenajată în 2024).

Toate cele 24 de cișmele publice de pe raza municipiului Sibiu au fost puse în funcțiune la începutul lunii aprilie, potrivit reprezentanților Primăriei.