În penultima etapă din play-out-ul Superligii, FC Hermannstadt are nevoie de victorie luni, în Capitală, în meciul cu Metaloglobus, o formație deja retrogradată.

Aflați la egalitate de puncte cu Slobozia, sibienii trebuie să câștige luni (ora 18.00) pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus, pentru a urca pe loc de ”baraj”. Incerți înainte de joc, Karo și Politic nu fac deplasarea în Capitală, iar Bîrstan și Kujabi sunt accidentați.

Deși retrogradată, Metaloglobus este periculoasă, după ce ultima etapă a remizat surprinzător la Galați.

”Karo și Politic nu intră în calculele mele pentru acest joc, pe ultimul nici la baraje nu mă pot baza. Mergem cu 18 jucători de câmp, plus trei portari, dar indiferent cine va începe jocul sau cine va intra pe parcurs, trebuie să aibă un singur obiectiv: să aibă recunoștință față de acest club și de suporteri, de orașul pe care îl reprezentăm și să facem tot posibilul să câștigăm acest joc. Va fi un meci extrem de greu, poate cel mai greu din campionat, factorul mental va juca un rol esențial și trebuie să fim conectați, să avem răbdare, calm și să plecăm cu cele trei puncte” a anunțat Dorinel Munteanu.

”Depindem doar de noi”

Sibienii trebuie să câștige cu Metaloglobus și să aștepte ca luni seara, FCSB să se impună cu Slobozia. ”Munti” speră ca jucătorii noi să nu își subestimeze adversarii, pe care nu i-au învins deloc în cele două jocuri din sezonul regulat.

”Suntem în această situație în care depindem numai de noi de a prinde barajul, nu de alte rezultate. Am avut foarte multe oportunități de a ieși din această zonă, nu am reușit din diverse motive. Metaloglobus a plecat cu ultima șansă de la începutul campionatului, dar pe parcurs a demonstrat profesionalism. S-a bătut în fiecare joc pentru puncte, în limitele lor, este o echipă de apreciat, iar băieții noștri trebuie să învețe din acest exemplu, pentru că Metaloglobus joacă de plăcere, matematic sunt retrogradați. Și aceasta este singura temere a mea, să nu începem să îi subestimăm, pentru că putem să cădem într-o capcană care ne poate fi fatală. Avem nevoie de victorie în ultimele două etape ca să putem prinde barajul, suntem pregătiți fizic, dar am rămas datori din punct de vedere mental la pregătirea jocului și la meciurile propriu-zise” a mai punctat Dorinel Munteanu.

Echipă probabilă Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiysk, I. Stoica, Ciubotaru – Albu, Zargary, Florescu – Simba, Gjorgjievski, Neguț.