Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu nu vrea ca salvarea echipei să depindă de decizia TAS-ului în privința licențierii Unirii Slobozia și le cere jucătorilor să obțină două victorii în finalul play-out-ului.
Adversara lui FC Hermannstadt în lupta pentru evitarea retrogradării directe, Unirea Slobozia nu a luat licența de la FRF, dar a mers la TAS, ultima cale de Apel.
”Neamțul” știa de ceva timp de această problemă și anunță că ialomițenii sunt deja în așteptarea deciziei de la TAS pentru licență.
”Unirea a făcut acest demers în urmă cu câteva săptămâni, ei deja așteaptă răspunsul de la TAS. Noi nu trebuie să ne bazăm pe acest lucru, trebuie să avem cel puțin 3-4 puncte în fața Sloboziei la finalul play-out-ului” a spus antrenorul lui FC Hermannstadt.
FC Hermannstadt și Unirea Slobozia sunt la egalitate de puncte, cu două etape înainte de finalul play-out-ului. Ialomițenii sunt avantajați în caz de egalitate la final de play-out, astfel că sibienii au nevoie de mai multe puncte decât adversara lor.
Dacă TAS va menține decizia FRF, iar Unirea Slobozia va termina pe loc de baraj în Liga 1 (n.r. – locul 13 sau 14), atunci ea va retrograda, iar echipa de pe locul 15 din prima ligă va susține barajul de menținere/promovare.
FC Hermannstadt pare să se îndrepte spre un baraj cu FC Voluntari, care va ocupa locul 3 în Liga 2.
