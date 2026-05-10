Măgura Cisnădie a pierdut clar duminică, la Roman, în etapa a 12-a a play-off-ului Diviziei A de handbal feminin.

Una din echipele care va juca barajul de promovare în Liga Națională, CSM Roman a câștigat clar disputa de pe teren propriu, cu Măgura Cisnădie, scor 34-24 (17-9).

Roman a controlat clar prima repriză și conducea la pauză cu 17-10. Meciul a continuat în aceeași direcție și în partea secundă, când moldovencele s-au distanțat la un categoric 31-19.

De la gazde, veterana Stoleru (39 ani) a marcat nu mai puțin de 15 goluri în poarta Cisnădiei! S-a terminat 34-24, un rezultat just după aspectul jocului.

Penalizată cu un punct de Federație pentru litigiul cu fosta jucătoare J. Vizuete, Măgura este pe locul 7 din cele 8 echipe care joacă în play-off-ul Diviziei A. Cu foarte multe jucătoare tinere, echipa pregătită de Alexandru Weber a scăzut mult din turație în play-off, având doar 6 puncte (7 pe teren) din 12 jocuri.

Pe 17 mai, Măgura joacă ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon, cel cu Știința București, a doua echipă care merge la barajele de promovare. CSM Iași 2020 și CSM Tg. Mureș sunt deja promovate în primul eșalon.

MĂGURA: Tunariu, Dumitriu, Ilie – Bujor 7, A. Dina 6, Tâmplaru 5, Micu 1, Macovei 1, Postolache 1, Tomescu 1, Cioroianu 1, Poplăcean 1, Onofrei.