Pe scurt: Pasagerii navei MV Hondius vor fi testați și evacuați în Tenerife după un focar de hantavirus, cu măsuri stricte de siguranță și coordonare internațională.

Nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus, care a provocat trei decese la bord, a ajuns duminică în apropierea portului Granadilla din Tenerife. Potrivit Mediafax, autoritățile spaniole au anunțat că pasagerii urmează să fie evacuați și testați de serviciile sanitare, după ce mai multe persoane de la bord s-au îmbolnăvit.

Imagini difuzate de Reuters arată vasul ancorat în largul portului, pregătit pentru operațiunea de evacuare. Pasagerii, dintre care niciunul nu a prezentat simptome de infectare până la sosire, vor fi testați pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia vor fi transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni, apoi transferați cu autobuze izolate către aeroportul principal al insulei, aflat la aproximativ 10 minute distanță, de unde vor pleca spre țările lor de origine.

Agenția europeană de sănătate publică a transmis sâmbătă seara, în cadrul unei consultanțe științifice rapide, că toți pasagerii de pe MV Hondius sunt considerați contacte cu risc ridicat, ca măsură de precauție. Potrivit autorităților spaniole, evacuarea este programată să înceapă între orele 7:30 și 8:30 dimineața (06:30-07:00 GMT). Oficialii guvernamentali au precizat că cetățenii spanioli vor debarca primii, urmați de persoanele de alte naționalități, în grupuri organizate.

Treizeci de membri ai echipajului vor rămâne la bordul navei, care își va continua drumul către Țările de Jos pentru a fi dezinfectată. Nava a plecat miercuri, 6 mai 2026, spre Spania de pe coastele Capului Verde, după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Uniunea Europeană au solicitat autorităților locale să gestioneze evacuarea pasagerilor în urma depistării focarului de hantavirus.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns sâmbătă seara în Tenerife, însoțit de miniștrii spanioli ai internelor, sănătății și politicii teritoriale, pentru a coordona sosirea navei. OMS a anunțat vineri că opt persoane s-au îmbolnăvit la bord, dintre care trei au murit: un cuplu olandez și un cetățean german. Șase dintre cazuri au fost confirmate cu virusul, iar alte două sunt considerate suspecte.

Hantavirusul se transmite de obicei prin intermediul rozătoarelor, dar în cazuri rare poate fi transmis și de la om la om. OMS a precizat că riscul pentru populația globală rămâne scăzut, însă pentru pasagerii și echipajul navei nivelul de risc este moderat.