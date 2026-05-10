Pe scurt: Traficul rutier a fost îngreunat pe mai multe artere importante, cu aglomerație la intrarea în București și pe DN 7 între Boița și Râul Vadului.

Pe mai multe șosele din România s-au format coloane de mașini, potrivit Mediafax, care citează informațiile transmise de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Duminică seara, traficul rutier a fost intens pe Valea Oltului, dar și pe autostradă în zona Sibiului.

Pe autostrada A1 București – Pitești, valorile de trafic au crescut semnificativ la intrarea în Capitală. De asemenea, pe A1 Sibiu – Deva, s-a format o coloană de autovehicule la intrarea în DN 7, în zona localității Boița, județul Sibiu. Pe segmentul A1 Deva – Nădlac, traficul s-a desfășurat normal, la fel ca pe A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud.

Coloană de 15 kilometri pe Valea Oltului

Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, valorile de trafic au fost foarte ridicate între localitățile Boița (Sibiu) și Râul Vadului (Vâlcea), în direcția către Râmnicu Vâlcea. O coloană de 15 kilometri s-a format pe Valea Oltului, totul din cauza unor gropi apărute în asfalt, pe care șoferii sunt nevoiți să le ocolească.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită în aceste condiții de aglomerație, să se asigure temeinic înainte de fiecare manevră, să respecte ceilalți participanți la trafic, să evite depășirile riscante ale coloanelor de autovehicule formate, să păstreze o distanță corespunzătoare pentru frânare în siguranță și să utilizeze rute alternative, pe care aplicațiile de telefon le calculează în timp real.