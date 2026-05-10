Lupătorii de la Champions K1 Sibiu au avut rezultate remarcabile la Gala CFC Cezar Fight Championship de amatori desfășurată sâmbătă, la Alba Iulia.
Cel mai notabil rezultat a fost izbutit de sibianul Tudor Buga, cel care a reușit să aducă acasă centura CFC Cezar Fight Championship la băieți 13-14 ani, categoria -55 kg.
Sportivul de la Champions K1 este liderul noii generații și calcă pe urmele lui Florin ”Diego” Mardias, care este deja în top la profesioniști.
Buga este de neoprit în ring și are un palmares la amatori de 8-0 și 6 victorii prin Ko.
Acum, Teodor Buga și-a făcut debutul la Semi Pro la Alba Iulia, unde a reușit să câștige 2 meciuri și o finală grea, adjudecându-și centura pusă în joc de organizatori.
Clubul Champions K1 Sibiu a participat la gala de la Alba Iulia numai cu sportivii de elită pregătiți de antrenorul Răzvan Tudor, reușind să câștige 90% din meciuri.
Erika Armean și Marcu Bucur au obținut și ei victorii și locul 1 la categoriile la care au luptat la amatori.
Costy Ursu s-a clasat pe locul 2, după un meci foarte echilibrat.
