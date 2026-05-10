Pe scurt: Vremea se schimbă radical: după temperaturi de vară, urmează ploi torențiale, grindină și răcire bruscă. Vezi când va fi cel mai frig.

Meteorologii de la ANM avertizează că, în următoarele zile, vremea va rămâne instabilă, cu ploi abundente, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină. Potrivit Digi24, temperaturile se mențin peste media perioadei duminică și luni, dar, de marți vremea se răcește semnificativ, iar la munte sunt prognozate ninsori.

Meteorologul ANM Oana Păduraru a precizat că ploile vor continua, chiar dacă duminică, 10 mai 2026, precipitațiile vor fi restrânse la zonele estice și sud-estice ale țării, unde se vor semnala ploi slabe. În noaptea de duminică spre luni, 10 spre 11 mai 2026, înnorările și ploile se vor concentra în vestul și sud-vestul teritoriului, iar în restul țării probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Luni, 11 mai 2026, instabilitatea atmosferică va crește, mai ales după-amiaza, seara și în prima parte a nopții de luni spre marți, cu manifestări mai intense în regiunile intracarpatice și sudice.

„Vorbim de averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, căderi de grindină, iar cantitățile de apă de această dată vor putea ajunge chiar până la 20 – 30 l/m², însă pe arii restrânse”, a declarat Oana Păduraru. Meteorologul a subliniat că, în zilele următoare, se va înregistra o răcire accentuată a vremii.

Pe măsură ce se apropie mijlocul săptămânii, caracterul instabil al vremii persistă, iar răcirea se va resimți mai întâi în vest, nord-vest și centru, apoi, treptat, în toată țara. Miercuri, 13 mai 2026, va fi cea mai rece zi a săptămânii, cu maxime între 10 și 20 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor scădea semnificativ, apropiindu-se de pragul de îngheț în depresiunile intramontane, unde se așteaptă brumă pe arii restrânse. La munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

Vremea va începe să se îmbunătățească abia spre finalul săptămânii viitoare, când temperaturile vor crește ușor, iar probabilitatea de ploaie va scădea, a mai precizat reprezentanta ANM.

În contextul acestor avertizări, ploi torențiale, grindină și temperaturi scăzute sunt de așteptat în mai multe regiuni ale țării.