Urșii dau tot mai des târcoale municipiului Sibiu. Un exemplar a fost văzut în noaptea de sâmbătă spre duminică în cartierul Gușterița.

Ursul a fost surprins de camera de supraveghere montată pe casa unui sibian. Potrivit imaginilor, acesta a apărut în zonă în jurul orei 22:20.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Ursul a fost văzut în fața casei mele, în imediata vecinătate a Gușterland. Cu siguranță are bârlogul în pădure lângă Gușterland”, a spus cititorul care a furnizat imaginile.

Acesta a sunat la 112 noaptea trecută, iar în zonă s-a deplasat un echipaj al Jandarmeriei Sibiu. Ursul însă dispăruse. „A coborât spre oraș, pe prelungirea Mălinului, drumul nou făcut de primărie către Gușterland”, a adăugat acesta.

Află mai multe: După Cartierul Arhitecților, urșii au mai apărut în două zone din Sibiu: la Gușterland și în zona fostei fabrici Sitex / video

Cazul nu este unul izolat, întreg județul Sibiu fiind marcat de o activitate intensă a urșilor în primele zile ale lunii mai 2026. Înainte ca atenția să se mute din nou spre Gușterița, Cartierul Arhitecților și zonele sale limitrofe au fost scena a numeroase apariții care au pus autoritățile pe jar. Zilele trecute, un urs a fost văzut și la ieșire din Sibiu spre Poplaca.

Citește și: Urșii coboară din ce în ce mai des în comunități: trei văzuți în weekend la Sibiu, Păltiniș și Moșna