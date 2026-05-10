Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi torențiale valabilă duminică în mai multe localități din județul Sibiu.

Potrivit meteorologilor, codul galben este valabil în 10 mai, între orele 14:30 – 15:30. Localitățile afectate sunt: Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Ocna Sibiului, Jina, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Loamneș, Poiana Sibiului, Târnava, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Valea Viilor, Șeica Mică, Apoldu de Jos, Ludoș.

În intervalul menționat, se vor semnala, local, averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).