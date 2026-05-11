A început deszăpezirea pe Transfăgărășan, pe tronsonul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac.

Zăpada măsoară aproape 3 metri, iar drumarii nu au ajuns încă în punctele critice de pe traseu, unde sunt așteptate cantități mai mari de zăpadă.

Drumarii au intervenit deja cu două utilaje de mare capacitate pentru îndepărtarea stratului consistent de zăpadă acumulat în zonă.

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, în acest an stratul de zăpadă este mai mare comparativ cu anii trecuți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează operațiunile de curățare.

Cu toate acestea, autoritățile susțin că se lucrează într-un ritm susținut pentru redeschiderea circulației pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

În această etapă, intervențiile se desfășoară cu două utilaje de mare capacitate, însă numărul acestora va fi suplimentat pe măsură ce vor fi deschise noi fronturi de lucru pe traseu.