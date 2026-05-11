Un accident rutier s-a produs luni, la orele prânzului, în cartierul Terezian din municipiul Sibiu.

UPDATE

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza șoferului care nu a păstrat distanța față de scuter.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Reconstrucției din municipiul Sibiu, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, domiciliat în Sibiu, nu ar fi păstrat distanța de siguranța corespunzătoare față de un scuter condus în fața sa, pe aceeași direcție de mers, condus de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Sibiu, intrând în coliziune cu acesta”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Conducătorul scuterului a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital. „Bărbatul în vârstă de 47 de ani a suferit un traumatism toracic și multiple escoriații. A fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Traficul rutier se desfășoară normal.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, a fost vorba despre o coliziune între un scuter și un autoturism. Accidentul s-a produs pe strada Reconstrucției, în zona intersecției cu strada Odessa.

În urma coliziunii, bărbatul aflat pe scuter a fost proiectat pe trecerea de pietoni.

Revenim cu detalii!