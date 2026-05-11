Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat, luni, 11 mai, o acțiune de tip „Cascadă” pe DN 14, pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație.

La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului Rutier Mureș.

Acțiunea a avut ca scop principal combaterea vitezei excesive și depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație, pe unul dintre cele mai circulate drumuri din județ.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au aplicat 71 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 52 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, iar alte 19 pentru diferite abateri la regimul rutier.

Totodată, polițiștii au reținut 6 permise de conducere. Trei dintre acestea au fost suspendate pentru viteză excesivă, iar două pentru nerespectarea semnalelor la trecerile la nivel cu calea ferată.

De asemenea, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare, după ce s-a constatat lipsa asigurării obligatorii RCA.

În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat și 64 de testări cu aparatele alcooltest iar valoarea totală a sancțiunilor aplicate s-a ridicat la 41.630 de lei.

Polițiștii rutieri le reamintesc șoferilor că respectarea limitelor legale de viteză este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic.