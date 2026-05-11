Utilizarea inteligenței artificiale în educație devine tot mai prezentă în școlile din Sibiu, iar părerile profesorilor și elevilor sunt împărțite. Cei mai mulți sunt de părere că inteligența artificială poate fi de ajutor, dar cu condiția ca informațiile să fie verificate.

Profesorii spun că inteligența artificială poate fi un instrument util în procesul de învățare, însă atrag atenția că informațiile trebuie verificate din mai multe surse. „La mine, la geografie, elevii folosesc inteligența artificială mai mult decât la începutul anului trecut. Le administrez teme și îi las să utilizeze AI. Ei trebuie însă să verifice și din alte surse. Este o sursă de informare. Inteligența artificială caută mai multe surse și îți face o concluzie. Va fi mai facilă activitatea și temele dacă apelează la ea. Atâta timp cât legislativ nu ai opreliști, poate fi folosită, dar trebuie verificată”, a explicat Constantin Dincă, profesor de geografie la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.

Acesta avertizează însă că pot apărea erori. „Sunt informații greșite la AI – date statistice, prevederi legislative, de exemplu cu Green Deal-ul. Îți ia informația din repere naționale și europene și acolo pot exista erori. Avem și o competență specifică în programa școlară: identificarea surselor de informare și a informațiilor utile în sistemele multimedia”, a dat exemplificat profesorul.

O perspectivă echilibrată oferă și Gabriela Simina Constantinescu, profesoară la Liceul Tehnologic Independența, care subliniază rolul modului de utilizare. „Pe viitor, cred că efectele vor depinde foarte mult de modul în care școala, profesorii și părinții vor învăța elevii să folosească această tehnologie. Dacă AI este utilizată ca instrument de sprijin, poate îmbunătăți educația. Dacă însă înlocuiește efortul personal, există riscul ca elevii să devină dependenți de răspunsuri rapide și să își piardă obișnuința de a gândi singuri. Inteligența artificială nu este nici bună, nici rea în sine. Diferența o face felul în care este folosită”, a declarat aceasta.

Elev: „Ajută, dar folosită în exces devine o problemă”

Și elevii din Sibiu privesc AI ca pe un instrument util, dar cu limite clare. „Inteligența artificială este de ajutor în majoritatea cazurilor, dar și dăunătoare dacă este folosită în exces, pentru că poate deteriora creativitatea. Trebuie folosită cu cap”, spune un elev.

„Îi poate ajuta pe elevi să învețe mai ușor și mai rapid. Totuși, dacă este folosită prea mult, poate afecta gândirea proprie și creativitatea. Trebuie folosită responsabil”, consideră Estera Tudor, elevă la Liceul „Independența”.

O altă elevă, Georgiana Pîrvu, are o opinie similară. „Inteligența artificială poate fi un ajutor grozav, dar există și riscul să fie folosită în exces”, mărturisește eleva.

Există însă și voci mai critice. De exemplu, un elev de la Liceul Tehnologic Independența atrage atenția asupra efectelor pe termen lung. „Dacă este folosită prea mult, afectează gândirea proprie. Elevii ajung să facă copy-paste fără să mai gândească. Ar trebui folosită doar în scopuri academice serioase, nu pentru rezumate sau proiecte făcute automat”, a spus acesta.

Alt elev de la Liceul „Independența” susțin că inteligența artificială este, uneori, folosită înexces. „Consider că inteligența artificială este folosită în exces de unii elevi, iar pe viitor poate aduce multe dezavantaje lumii”, a spus acesta.