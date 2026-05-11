Un copil în vârstă de 5 ani este căutat de polițiști și de familie. Micuțul a dispărut luni după-amiază din Sebeșu de Jos.

Polițiștii sibieni caută un minor în vârstă de 5 ani care, în data de 11 mai, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută popular drept „Ruscă”, a plecat într-o direcție necunoscută fără a mai reveni.

„La data de 11 mai a.c., în jurul orei 19:20, prin apel 112, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către tatăl minorului cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 18:00 fiul său, ZERESTEA TOMA ALEXANDRU, în vârstă de 5 ani, domiciliat în localitatea Sebeșul de Jos, a plecat de lângă acesta într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, informează Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,00 m, păr șaten scurt.

La momentul dispariției purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră și adidași sport din pânză, de culoare albă. Semne particulare: Nu prezintă.

Cetățenii care pot oferi informații despre copil sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.