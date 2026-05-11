O sibiancă a semnalat luni dimineață prezența a doi urși în zona fostei fabrici de lapte Seviș. La fața locului au intervenit de urgență jandarmii, însă animalele nu au mai fost găsite.
Femeia, locuitoare a Cartierului Arhitecților, a povestit că întâlnirea cu cei doi urși a avut loc luni dimineața, în jurul orei 05:50 – 06:00, în zona Fabricii de Lapte. „Alergau și erau doi urși mari, clar nu erau pui. Veneau din zona Podului Seviș, o zonă destul de circulată, și au traversat strada, apoi au luat-o pe pista de biciclete, în direcția Casei de Apă. Am fost șocată, mai ales că acolo este și o stație de autobuz unde dimineața sunt foarte mulți copii. Mă așteptam să fie emis și un mesaj RO-ALERT. Nu am oprit mașina, pentru că mă grăbeam și, sincer, nici nu cred că aș fi fost în stare să îi filmez”, a povestit femeia.
Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu, un echipaj a fost direcționat imediat în zonă după primirea apelului. „Astăzi, în jurul orei 06.00, în urma sesizării prezenței a doi urși pe raza localității Cisnădie, un echipaj de jandarmerie a fost direcționat de urgenţă la fața locului.
În urma activităților specifice efectuate la locul sesizării, urșii nu au fost găsiți, însă, pentru siguranța cetățenilor, echipajul de jandarmerie a monitorizat în continuare zona, fără a fi înregistrate alte semnalări.
Le reamintim cetățenilor ca, de fiecare dată când constată prezența animalelor sălbatice, să sune la 112, să nu încerce să intervină, să nu hrănească animalele sălbatice și să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu.
