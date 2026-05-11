Pe scurt:
Șoferii și operatorii de transport pot întâmpina dificultăți la trecerea frontierei din cauza întreruperii aplicației e-Tarifare.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că aplicația e-Tarifare va fi restricționată temporar luni, 11 mai 2026, în intervalul orar 00:00–00:30.
Potrivit Mediafax, această măsură este necesară pentru actualizarea unor funcționalități ale platformei.
În perioada menționată, comunicațiile de date vor fi întrerupte, ceea ce va afecta activitatea Agențiilor de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei. CNAIR avertizează că această întrerupere poate influența fluența traficului, în special pentru șoferii și operatorii de transport internațional de marfă.
