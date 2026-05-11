Pe scurt: Ediția a noua a Mediaș Bike Marathon a atras sute de cicliști și a adus o premieră pentru concurs: includerea în Cupa României de Mountain Bike XCM.

Peste 550 de pasionați ai ciclismului s-au reunit sâmbătă, 9 mai, la Mediaș, pentru a participa la cea de-a noua ediție a competiției Mediaș Bike Marathon.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Mediaș, Asociația Dianthus Mediaș și Asociația Mediaș 750 de ani, cu sprijinul Asociației Colinele Transilvaniei și al comunității locale de cicliști, potrivit Primăriei Mediaș.

Competiția a propus 8 trasee adaptate pentru toate nivelurile de experiență, oferind participanților șansa de a explora zona Târnavelor și de a se confrunta cu provocările specifice ciclismului montan. Pe tot parcursul zilei, cicliștii au fost susținuți de voluntari, organizatori și spectatori, care au contribuit la atmosfera evenimentului.

O noutate importantă pentru această ediție a fost includerea Mediaș Bike Marathon în calendarul oficial al Federației Române de Ciclism, competiția contând ca etapa a II-a din Cupa României de Mountain Bike XCM. La start s-au înscris 557 de concurenți, majoritatea provenind din Mediaș, Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu și Târgu Mureș, dar și din alte țări.

Pe lângă componenta sportivă, evenimentul a oferit ocazia de socializare și de petrecere a timpului în natură, participanții descoperind peisajele din zona Târnavelor. Premiile și trofeele au fost acordate pentru primele trei locuri la toate categoriile de vârstă, atât la feminin, cât și la masculin, iar toți concurenții au primit medalii de participare.

Organizatorii au subliniat implicarea voluntarilor și a sponsorilor în buna desfășurare a evenimentului, precum și sprijinul comunității locale. Spiritul de echipă și energia participanților au contribuit la succesul acestei ediții, consolidând tradiția competițiilor de ciclism din zonă.

