Pe scurt: Un conflict vechi a dus la o agresiune cu obiect tăietor-înțepător în Agnita. Agresorul, reținut inițial, va fi cercetat sub control judiciar.

Un bărbat de 28 de ani din Agnita a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a agresat un localnic de 39 de ani pe strada Mihai Viteazu.

Măsura a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig la data de 8 mai, potrivit IPJ Sibiu.

Incidentul a avut loc duminică, 3 mai, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cei doi. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 28 de ani l-ar fi lovit pe localnic cu un obiect tăietor-înțepător, provocându-i răni.

“Pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Agnita, ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Agnita, lovindu-l cu un obiect tăietor-înțepător.” a transmis IPJ SIBIU

Victima, un bărbat de 39 de ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În urma evaluării, medicii au constatat că rănile suferite nu i-au pus viața în pericol.

