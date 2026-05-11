Pe scurt: Lucrările la barajul CHE Racovița vor afecta traficul rutier timp de două zile. Șoferii vor circula alternativ pe o singură bandă.

Circulația rutieră va fi restricționată pe sensul de mers Tălmaciu – Racovița, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri, în perioada marți, 12 mai 2026 – miercuri, 13 mai 2026, între orele 09:00 și 15:00.

Potrivit Primăriei Răcovița, restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea unor lucrări la barajul CHE Racovița.

Pe durata intervențiilor, traficul se va desfășura alternativ, pe o singură bandă de circulație. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile personalului prezent în zonă.

Aceste restricții se adaugă altor lucrări care afectează traficul pe Valea Oltului în această perioadă.