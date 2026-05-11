Pe scurt: Mai multe râuri din vestul, centrul și sudul țării sunt vizate de risc de viituri și depășiri ale cotelor de atenție, potrivit avertizării INHGA.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis luni, 11 mai 2026, o atenționare cod galben de inundații care vizează nouă bazine hidrografice, valabilă până marți, 12 mai, ora 16:00.

Potrivit AGERPRES, hidrologii avertizează că în acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și niveluri pe mai multe râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Zonele vizate de avertizare includ râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru (bazin amonte S.H. Suștiu și afluenții sectorului aval S.H. Suștiu – amonte S.H. Tinca, județul Bihor), Crișul Alb (bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții sectorului aval S.H. Vața de Jos – amonte S.H. Ineu, județele Hunedoara și Arad), Arieș (bazin amonte S.H. Câmpeni și afluenții sectorului aval S.H. Câmpeni, județele Alba și Cluj), Desnățui (bazin amonte de Acumularea Fântânele, județele Mehedinți și Dolj), Jiu (bazin amonte S.H. Sadu și afluenții sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort, județele Hunedoara și Gorj), Gilort (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județul Gorj) și Motru (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Gorj și Mehedinți).

De asemenea, fenomene hidrologice similare sunt prognozate pe cursurile de apă: Târlung (afluent al Râului Negru, județele Brașov și Covasna), Bârsa (afluent al râului Olt, județul Brașov), Olt (afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Hoghiz – amonte confluență cu râul Cibin, județele Brașov și Sibiu), Olt (afluenții sectorului aval confluență cu râul Cibin – amonte de Acumularea Ionești, județele Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Gorj, Vâlcea, Dolj și Olt), Argeș (bazin superior), Dâmbovița (bazin superior, județele Argeș și Dâmbovița), Ialomița (bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului, județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județul Prahova) și Buzău (bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții sectorului aval de Acumularea Siriu – amonte S.H. Banița, județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).

Hidrologii precizează că, în aceste zone, se pot înregistra creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție, în special pe cursurile mici de apă și afluenții acestora. Fenomenele prognozate pot genera viituri rapide, scurgeri de pe versanți și inundații locale, în funcție de intensitatea și distribuția precipitațiilor.

Avertizarea vine în contextul în care, în ultimele zile, mai multe regiuni din țară au fost vizate de atenționări similare, inclusiv în județul Sibiu.

INHGA recomandă autorităților locale și populației să urmărească evoluția situației hidrologice și să respecte indicațiile transmise prin sistemele de avertizare, pentru a preveni eventuale pagube sau situații de risc.