Ziua Europei a fost marcată la Sibiu printr-un eveniment muzical deosebit, susținut de elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu și ai Liceului de Artă Sibiu.

Concertul instrumental a adus în prim-plan valoarea educației muzicale și importanța studierii unui instrument în formarea copiilor.

Pe scenă au urcat 56 de elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, care au interpretat piese la blockflute, fiind acompaniați de o mini-orchestră formată din elevi ai Liceului de Artă Sibiu. Momentul artistic a demonstrat că muzica instrumentală poate fi integrată cu succes și în învățământul general, oferindu-le elevilor o experiență educativă complexă, apropiată de practica artistică reală.

Evenimentul a reprezentat finalul unui parteneriat educațional dintre cele două instituții sibiene, coordonat de prof. dr. Maria Moldovan, de la Liceul de Artă Sibiu, și prof. Gabriel Popescu, de la CNGL Sibiu, cunoscut și pentru activitatea sa ca dirijor al Ansamblului Folcloric „Doruri Sibiene”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Prin acest proiect, elevii au avut ocazia să descopere nu doar bucuria de a cânta la un instrument, ci și responsabilitatea de a face parte dintr-un ansamblu.

Concertul dedicat Zilei Europei a avut și o puternică semnificație simbolică. Muzica a devenit un limbaj comun prin care elevii celor două școli au transmis un mesaj de unitate, colaborare și deschidere culturală. Într-un context european în care educația artistică este considerată parte importantă a formării tinerilor, inițiativa celor două instituții sibiene aduce în atenție necesitatea susținerii muzicii instrumentale în școli.

Coordonatorii proiectului au evidențiat faptul că astfel de activități îi ajută pe copii să se dezvolte echilibrat, atât intelectual, cât și emoțional și social. Contactul direct cu instrumentul, repetițiile, colaborarea cu ceilalți colegi și emoția apariției în fața publicului contribuie la formarea unor abilități care depășesc cadrul strict muzical.

Concertul s-a încheiat într-o atmosferă caldă, de bucurie și apreciere, confirmând valoarea colaborării dintre Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu și Liceul de Artă Sibiu. Evenimentul a fost nu doar o celebrare a Zilei Europei, ci și o pledoarie pentru locul pe care muzica instrumentală ar trebui să îl ocupe în educația copiilor.

Prin implicarea elevilor și a profesorilor coordonatori, proiectul a demonstrat că muzica poate uni școli, poate crea punți între generații și poate transforma învățarea într-o experiență vie, memorabilă și profund formativă.