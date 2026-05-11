Copilul dispărut la Sebeşu de Jos este căutat în continuare de zeci de oameni. Zona este survolată inclusiv de un elicopter, dar și de drone.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului dispărut.

Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, fiind utilizate drone și echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite din apropierea localității Sebeșu de Jos.

Autoritățile fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului, să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.