CSU Sibiu a pierdut luni, la Voluntari, 85-102 cu CSO, în primul meci din seria de play-off pentru locurile 5-8 din Liga Națională de baschet.

CSO Voluntari conduce cu 1-0 în seria de play-off cu CSU Sibiu, după victoria de pe teren propriu, 102-85.

Ilfovenii și-au adjudecat primul sfert cu 30-25. În al doilea sfert s-a mers la cap și a fost 21-21. Astfel, la pauza mare, Voluntari avea 51-46.

Echilibrul a continuat și în al treilea sfert, 25-25, astfel că totul s-a decis în ultimul act.

Cu o rotație destul de scurtă la români cauzată de absența lui Zetos, CSU nu a mai ținut pasul în ultimele 10 minute și Voluntari s-a impus clar, cu 102-85.

Al doilea joc al seriei, CSU Sibiu – CSO Voluntari este programat vineri, de la ora 19.00, în Sala Transilvania.

Echipa care va pierde această serie va juca ulterior pentru locurile 7-8, tot în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”.

CSU SIBIU: Randolph Jr. 19, Smith 14, Blidaru 13, Fîntînă 13, King 9, Drăgan 6, Pratt 6, Stone 5, Adamovic.