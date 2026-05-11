Fetița în vârstă de 1 an și 6 luni, care a căzut dintr-o mașină aflată în mers, la Mohu, este internată în Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Din fericire, starea sa de sănătate este bună.

Evenimentul rutier a avut loc vineri. Fetița se afla în scaunul special pentru transportul copiilor, însă centura nu era cuplată. La un moment dat, ea a deschis portiera și astfel a căzut din autoturism în timp ce acesta se afla în mers. Imediat, copila a fost dusă la spital.

Medicii transmit că fetița este bine, dar mai rămâne internată.

„Fetița este internată în secția Chirurgie Pediatrică, are stare generală bună, este stabilă. Va mai rămâne sub supraveghere și în perioada următoare”, transmite medicul Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Sibiu.

