Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul social în municipiul Hunedoara, str. Eroilor nr. 2 Bis, județul Hunedoara, telefon 0254/224080, aduce la cunoștința publicului următoarele:

În perioada 13.05.2026 – 27.05.2026 se vor desfășura lucrări de dezinsecție (combatere căpușe) pe raza domeniului public al municipiului Sibiu.

Insecticidul utilizat în cadrul lucrărilor este Deltatim Plus, în concentrație de 500 ml/ha. Produsul este avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Menționăm că, în cadrul acestor lucrări, vor fi efectuate tratamente inclusiv în curțile exterioare ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Sibiu.

Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii sunt rugați să evite intrarea în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizare.

În cazul condițiilor meteo nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit sau decalată perioada de intervenție.