Pe scurt: Un dosar de amploare zguduie Sectorul 5: achiziții supraevaluate, firme apropiate de Vanghelie și prejudicii uriașe investigate de DNA.

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, pentru obținerea de foloase necuvenite pentru persoane și firme apropiate.

Potrivit adevarul.ro, Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 31 de inculpați în dosarul „Economat”. Printre aceștia se află și Vanghelie.

Procurorii susțin că, între 2018 și 2020, funcționari ai Primăriei Sectorului 5 au achiziționat bunuri la prețuri supraevaluate, de la firme controlate de Vanghelie sau de angajați ai primăriei. Primul termen al procesului a avut loc vineri, 8 mai 2026.

Ce arată Rechizitoriul

Rechizitoriul arată că S.C. Economat Sector 5 S.R.L., societate cu asociat unic Consiliul Local Sector 5, a făcut achiziții publice de bunuri la prețuri mult peste cele de piață, prin intermediul unor firme controlate de membrii grupului. Printre produsele vizate se numără tarabe pentru piețe, nebulizatoare, papetărie, produse de curățenie, măști FFP2 și geluri dezinfectante. Prejudiciul total estimat de procurori este de 120.479.520,47 lei, în dauna Primăriei Sectorului 5, S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și altor instituții publice locale.

Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2018, Marian Vanghelie, Petre Marian Leonard și V.P. ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior administratori ai unor societăți comerciale. Scopul a fost obținerea de foloase necuvenite prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L., prin achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate și în condiții nelegale. Grupul ar fi avut o structură ierarhică clară, cu Vanghelie în vârf, urmat de Petre Marian Leonard și V.P.

Procurorii susțin că Marian Vanghelie l-ar fi ajutat pe Petre Marian Leonard, director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., să achiziționeze produse prin îndeplinirea nelegală a atribuțiilor de serviciu, pentru a asigura foloase necuvenite firmelor S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L. și S.C. City Bistro Management S.R.L., administrate în fapt de Marian Vanghelie.

Bunurile erau cumpărate de la diverși furnizori și revândute la suprapreț către Economat, direct sau prin circuite comerciale succesive, cu firme controlate de aceleași persoane.

S.C. Economat Sector 5 S.R.L. vindea apoi produsele către entități subordonate Primăriei sau Consiliului Local Sector 5, precum Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Administrația Domeniului Public, Administrația Piețelor Sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 și unități de învățământ din sector.

În 2019, Petre Marian-Leonard ar fi determinat directori ai unor școli și pe cel al D.G.A.S.P.C. Sector 5 să încheie contracte de achiziție de papetărie și curățenie la prețuri supraevaluate cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și să accepte la plată facturi mult peste prețurile pieței. El ar fi inițiat și susținut o hotărâre a Consiliului Local care obliga instituțiile publice și școlile din sector să cumpere produse de la Economat, hotărâre folosită ulterior ca justificare.

Procurorii notează că prețurile produselor achiziționate prin contractele Economat ar fi fost majorate artificial, în medie, de aproximativ 9 ori, cu situații punctuale în care unele produse au fost cumpărate la prețuri de până la 31 de ori mai mari decât cele ale furnizorului inițial.

Societățile administrate de Vanghelie ar fi obținut foloase necuvenite de 57.555.500,15 lei (S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L.) și 41.812.796,87 lei (S.C. City Bistro Management S.R.L.), iar alte firme implicate au încasat sume între 400.000 și 8.400.000 lei.

În perioada 2018–2020, Rămulescu Floricica-Carmen, director achiziții la Economat, ar fi întocmit documentații pentru a crea aparența unor proceduri legale de achiziție, determinând angajați să semneze referate și caiete de sarcini cu valori deja supraevaluate. Zidărescu Loredana Ionela, șef Serviciu Achiziții și ulterior director Investiții și Achiziții la Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., ar fi procedat similar, pentru a justifica achiziții la prețuri supraevaluate de la Economat.

Georgeta Dabija, cenzor la Economat, și-ar fi îndeplinit defectuos atribuțiile, omițând să verifice și să semnaleze neregulile privind plățile și achizițiile, prejudiciind interesele Consiliului Local Sector 5.

În dosar s-au constituit părți civile S.C. Economat Sector 5 S.R.L., Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sectorului 5 București, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” și 15 unități de învățământ preuniversitar de stat din sector.

DNA a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților persoane fizice și juridice. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.

Vanghelie a mai fost vizat de anchete privind fapte de corupție, inclusiv în cazul prescripției condamnării pentru mită de 30 milioane euro.