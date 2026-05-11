Circulația rutieră va fi complet închisă pe DJ 106 B, între Ocna Sibiului și Loamneș, în perioada 11 – 14 mai, pentru efectuarea unor lucrări la dalele pasajului situat la kilometrul 14+612 metri.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Rutier Sibiu, pe acest sector de drum sunt demarate lucrări la dalele pasajului. O astfel de operațiune necesită blocarea totală a traficului.

“Serviciul Rutier Sibiu a emis un aviz pentru desfășurare de lucrări pe DJ 106 B, km 14+612 m, pe tronsonul Ocna Sibiului – Loamneș, lucrări ce vizează dalele pasajului situat pe acest sector de drum județean. Circulația rutieră va fi închisă în perioada 11–14 mai a.c., lucrările urmând a fi executate cu blocarea totală a traficului rutier pe sectorul de drum menționat. Ca măsură de siguranță a traficului rutier, în zonă va fi instituită semnalizare rutieră temporară privind închiderea circulației și restricționarea traficului, fiind totodată, stabilite și semnalizate rute ocolitoare.” a transmis IPJ Sibiu

Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele alternative

Ruta recomandă de polițiștii rutieri sibieni este Ocna Sibiului – Mun. Sb – DN 14 – centrul localității Slimnic (stânga) pe 107 B – 106 B (și în sens invers).