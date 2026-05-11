FOTO Info Trafic WhatsApp Sibiu

Circulația rutieră va fi complet închisă pe DJ 106 B, între Ocna Sibiului și Loamneș, în perioada 11 – 14 mai, pentru efectuarea unor lucrări la dalele pasajului situat la kilometrul 14+612 metri.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Rutier Sibiu, pe acest sector de drum sunt demarate lucrări la dalele pasajului. O astfel de operațiune necesită blocarea totală a traficului.

“Serviciul Rutier Sibiu a emis un aviz pentru desfășurare de lucrări pe DJ 106 B, km 14+612 m, pe tronsonul Ocna Sibiului – Loamneș, lucrări ce vizează dalele pasajului situat pe acest sector de drum județean. Circulația rutieră va fi închisă în perioada 11–14 mai a.c., lucrările urmând a fi executate cu blocarea totală a traficului rutier pe sectorul de drum menționat. Ca măsură de siguranță a traficului rutier, în zonă va fi instituită semnalizare rutieră temporară privind închiderea circulației și restricționarea traficului, fiind totodată, stabilite și semnalizate rute ocolitoare.a transmis IPJ Sibiu

Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele alternative

Ruta recomandă de polițiștii rutieri sibieni este Ocna Sibiului – Mun. Sb – DN 14 – centrul localității Slimnic (stânga) pe 107 B – 106 B (și în sens invers).

Ultima oră