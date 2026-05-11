În perioada 12 – 15.05.2026, 4550 elevi din 173 de unități de învățământ, cu personlitate juridică și structuri ale acestora, din județul Sibiu vor susține examenul de Evaluare Națională pentru clasa a II-a 2026.

Probele din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru elevii din clasa a II-a încep la ora stabilită la nivelul ficărei unități de învățământ, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Timpul destinat unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a II-a este de 45 minute , începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.

În conformitate cu OME nr. 6.595 din 04.09.2024 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2024-2025, testele elaborate pentru Evaluarea Națională pentru elevii claselor a II-a sunt structurate astfe ladministrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor scrise-citite în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică și explorarea mediului;

c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă (la unitățile de învățământ în care sunt clase cu predare în limbă maternă germană sau maghiară pentru județul Sibiu);

d) al patrulea test vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.

Acestor elevi li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică şi explorarea mediului.

Sălile în care se susţine Evaluarea Națională pentru elevii claselor a II-a sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării și prin respectarea distanțării între elevi conform normelor

Testele de la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a II-a se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. Rezultatele individuale obţinute nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.

Aceste rezultate sunt sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/ orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării.

Rezultatele evaluărilor de la finalul claselor a II-a sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului.

Calendar Examen Evaluare Națională 2026 (pentru clasa a II-a)

12 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba română sau limba maternă (unde este cazul) – scris;

13 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba română sau limba maternă (unde este cazul) – citit;

14 mai 2026 – Matematică și Exploatarea mediului;

15 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba română pentru minoritățile naționale – scris și citit;