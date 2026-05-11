Într-un meci crucial pentru supraviețuirea în primul eșalon, FC Hermannstadt a jucat foarte slab luni la Clinceni și abia a smuls o remiză cu Metaloglobus, scor 2-2.

Sibienii au mers la Clinceni sub presiune, având mare nevoie de victorie pentru a urca deasupra Sloboziei, pe loc de baraj. Surpriza la acest joc a venit din partea Comisiei de Arbitri, care l-a delegat pe centralul Radu Petrescu, după o suspendare de circa trei luni.

Virtual retrogradată, Metaloglobus a fost mai activă în startul jocului, în timp ce Sibiul nu a legat nimic.

FC Hermannstadt are prima șansă în minutul 18, după un corner, la care I. Stoica împinge mingea spre poartă, dar pe direcția portarului Gavrilaș.

Trupa din Pantelimon deschide scorul în minutul 26, când Abbey țâșnește în viteză pe flancul drept, îl driblează scurt pe Chorbadzhiski și trage la colțul scurt, reușind să îl surprindă pe Lazar. Spectrul retrogradării apăsa din nou la Sibiu, ca și runda precedentă, la Slobozia. Sibienii au însă reacție și egalează rapid, în minutul 28, când Gjorgjievski pivotează în careu și centrează pe jos, iar Neguț împinge mingea în poartă.

Dorinel se grăbește din nou cu schimbările și din minutul 31 intră Căpușă în locul lui Ciubotaru, iar Stancu trece în flancul stâng. Însă, peste câteva momente apare accidentarea lui Florescu, după ce un adversar cade pe el, iar pe teren apare și Afalna.

David Lazar face din nou minuni între buturile sibiene și salvează miraculos în final de repriză la reluarea lui Purece. A fost 1-1 la Clinceni, după o nouă repriză dezamăgitoare pentru sibieni.

La pauză, Buș intră în locul lui Gjorgjievski, care resimțise probleme musculare în finalul primei părți.

FC Hermannstadt începe lamentabil și partea secundă, dar Neguț trage puțin peste vinclu în minutul 50.

Într-un meci care trebuie câștigat, Dorinel încearcă să își trezească echipa din somn și astfel intră Simba și Albu.

Foto: FC Hermannstadt

Efectul este invers, în minutul 71 ghanezul Abby țâșnește spre poarta sibiană, centrează în careu de unde Sabater înscrie pentru 2-1.

Președintele Daniel Niculae afișează o mină resemnată în tribună, dar jocul echipei sale este din nou unul foarte slab, așa cum a fost cam pe tot parcursul acestui sezon. Ghanezul Abby este o clasă peste orice străin de la Sibiu și face spectacol, reia însă cu capul puțin peste poartă.

Neguț readuce speranța ardelenilor în minutul 83, când trage plasat, mingea lovește bara, ricoșează în spatele portarului Nedelcovici și intră în poartă. Se face 2-2 și cu noroc, dar FC Hermannstadt prinde viață și începe să atace.

Bulgarul Chorbadzhiski are șansa victoriei pentru sibieni, dar trimite cu capul mult peste poartă din 6 metri! Se termină 2-2, un rezultat care scade mult șansele lui FC Hermannstadt de a prinde barajul.

Sibienii depind mult și de rezultatul de luni seară și trebuie să spere în primul rând că FCSB va bate pe Slobozia.

Apoi, în ultima etapă, trebuie să câștige pe ”Municipal” cu FCSB. Echipa lui Dorinel Munteanu mai poate depinde de decizia TAS, care o poate trimite la baraj dacă refuză licențierea Sloboziei.

FC Hermannstadt: Lazar – Stancu, Chorbadzhiski, I. Stoica, Ciubotaru – Balaure, Zargary (Albu 67), Florescu (Afalna 34) – Chițu (Simba 67), Gjorgjievski (Buș 46), Neguț. Antrenor: Dorinel Munteanu