Compania, parte a grupului internațional Güntner, are o prezență puternică pe piața globală. Fabrica din Sibiu, amplasată în zona industrială vest, este specializată în producția de echipamente de răcire și climatizare pentru aplicații industriale și comerciale.

Posturi disponibile acum la Güntner Sibiu

Se recrutează personal calificat pentru următoarele posturi: electromecanici, sudori, operatori montatori mecanici.

Ce beneficii oferă Güntner?

Tichete de masă în valoare de 45 lei/zi

Subvenție zilnică la cantină

Prime variabile lunare: de productivitate și comportamentale

Asigurare medicală privată

Al 13-lea salariu (primă de apreciere)

Prima de Paști

O zi suplimentară de concediu la fiecare 2 ani petrecuți în companie

Cursuri de certificare plătite de către companie

Bonus de recomandare candidați de 1000 lei net

Beneficii de transport în funcție de fiecare caz în parte (transport gratuit, voucher combustibil in valoare de 250 lei/ lună sau abonament Tursib)

Cum poți aplica?

Sună la 0728 950 950, trimite CV-ul la cariere@guentner.com sau lasă-l direct la poarta fabricii. Așa de simplu e să te alături echipei Güntner Sibiu!

95 de ani de progres global, dintre care peste 10 ani pe piața locală

Cu 95 de ani de experiență la nivel global și peste 10 ani de activitate în România, Güntner este un nume important în tehnologiile de răcire și climatizare. La Sibiu, două fabrici moderne produc echipamente utilizate în proiecte internaționale, inclusiv în centre de date care susțin infrastructura digitală globală, dar și în aplicații industriale unde eficiența energetică este esențială. Munca desfășurată aici contribuie direct la dezvoltarea unor soluții moderne pentru industrii critice și la reducerea impactului asupra mediului, fiind parte dintr‑un lanț global de producție și inovație.

Date de contact

Sediu: Strada L., nr. 30, 557085 Cristian, Sibiu

Telefon: 0728 950 950

E-mail: cariere@guentner.com

Website: www.guntner.com