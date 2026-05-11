După Cisnădie și Sibiu, și comuna Șelimbăr va fi eliberată de jocuri de noroc. Nicio sală de păcănele nu va mai funcționa, în curând, pe raza comunei.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliul Local Șelimbăr s-au aflat două proiecte de hotărâre cu privire la acest subiect: primul, inițiat de primar, prevedea reglementarea jocurilor de noroc, păcănelele fiind interzise, iar agențiile Loteriei Române permise, și al doilea, inițiat de consilierii USR, care prevedea interzicerea tuturor formelor de jocuri de noroc.

„Au fost numeroase sondaje de opinie și, cu precădere, voința oamenilor este să fie interzise aceste jocuri. Cred că și noi suntem în momentul de față în direcția corectă cu aceste proiecte pe ordinea de zi și mă bucur că nu lăsăm ca Șelimbărul să devină un fel de hub pentru jocuri de noroc. Vă dați seama, Sibiul a interzis, Cisnădie a interzis, aici era următorul stop”, a precizat un consilier înainte de vot.

Proiectul de hotărâre privind reglementarea jocurilor de noroc a fost adoptat astfel cu 15 voturi pentru. Prin urmare, păcănelele au fost interzise și la Șelimbăr.

După adoptarea hotărârii, primarul Marius Grecu a precizat că proiectul este al Consiliului Local, care a luat o decizie importantă pentru comunitatea șelimbăreană. „Eu nu o să îmi asum pe persoană fizică niciodată acest proiect. (…) Este un proiect al Consiliului Local Șelimbăr. Eu așa consider, este un proiect care este binevenit pentru comunitatea noastră, motiv pentru care vă mulțumesc tuturor”, a precizat primarul Marius Grecu.