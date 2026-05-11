Pe scurt: Instagram renunță la criptarea end-to-end pentru DM-uri, invocând utilizarea redusă. Măsura a stârnit critici din partea experților în confidențialitate.

Instagram a eliminat, începând de joi, 8 mai, criptarea end-to-end pentru mesajele directe trimise între utilizatori.

Decizia marchează o schimbare față de planurile anunțate de compania-mamă Meta în 2019, când criptarea era prezentată drept o prioritate pentru confidențialitatea utilizatorilor, potrivit Mediafax.

Funcția E2EE, introdusă treptat în ultimii ani pentru DM-urile de pe Instagram, asigura că mesajele puteau fi citite doar de expeditor și destinatar, fără acces pentru terți, inclusiv compania.

În prezent, WhatsApp utilizează criptarea end-to-end în mod implicit, iar Facebook Messenger o oferă pentru mesajele personale.

Pe Instagram, însă, această opțiune nu era activată automat, ci trebuia activată manual de către utilizatori. O abordare similară există și pe Telegram, unde E2EE este disponibilă doar ca opțiune suplimentară.

Un purtător de cuvânt al Meta a explicat pentru PCMag că decizia de a elimina opțiunea de criptare pentru mesajele private a fost luată deoarece „foarte puține persoane optau pentru mesageria criptată end-to-end în mesajele private. Oricine dorește să continue să trimită mesaje cu criptare end-to-end poate face acest lucru cu ușurință pe WhatsApp”.

Măsura a atras critici din partea experților în confidențialitate

Matthew Hodgson, cofondator și CEO al platformei de comunicații securizate Element, a declarat:

„Scuza «ratelor scăzute de activare» este o manevră clasică de distragere a atenției din partea marilor companii tehnologice. Dacă viitorul ar fi cu adevărat privat, confidențialitatea ar fi setarea implicită, nu o opțiune ascunsă pe care Meta o poate elimina atunci când îi convine din punct de vedere financiar. Schimbarea de direcție de astăzi dovedește că, dacă nu deții cheile, nu deții datele. Confidențialitatea reală nu ar trebui să fie supusă unei schimbări de opinie a companiei”.

Mark Zuckerberg a anunțat în 2019, când compania purta încă numele Facebook, planurile de a introduce criptarea end-to-end în toate produsele Meta, afirmând că „viitorul este privat”.