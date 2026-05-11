Sibiul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului. Miercuri, 13 mai 2026, Stadionul Municipal va găzdui finala Cupei României la fotbal, dintre FC Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, iar autoritățile anunță măsuri speciale de ordine publică și trafic, în contextul sosirii a mii de suporteri din toată țara.

Pentru evitarea incidentelor și gestionarea fluxurilor mari de oameni, Jandarmeria a stabilit inclusiv zone separate pentru cele două galerii, dar și trasee distincte de deplasare către stadion.

Unde se strâng suporterii celor două echipe

Potrivit planului anunțat de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov, suporterii Universității Cluj se vor aduna în Piața Mare din centrul Sibiului, una dintre cele mai circulate zone ale orașului.

În același timp, fanii Universității Craiova vor fi direcționați către zona Gării CFR Sibiu și Promenada Mall, unde vor fi organizate puncte speciale de întâlnire înainte de deplasarea către stadion.

De la aceste puncte, galeriile vor merge organizat spre Stadionul Municipal, în coloane supravegheate permanent de jandarmi și polițiști. Autoritățile spun că măsura are rolul de a preveni contactul direct între suporteri și eventualele conflicte.

Sibienii, sfătuiți să evite anumite zone

Autoritățile avertizează că Piața Mare, Gara CFR, centrul orașului și zonele din jurul stadionului vor fi extrem de aglomerate încă din cursul după-amiezii de miercuri.

Locuitorii orașului sunt sfătuiți să evite deplasările cu mașina personală în aceste zone și să folosească transportul public, pentru a reduce blocajele din trafic.

În plus, Jandarmeria recomandă sibienilor și turiștilor să nu intre în contact direct cu grupurile organizate de suporteri și să evite orice gesturi sau replici provocatoare.

„Deși entuziasmul fanilor face parte din farmecul unei finale de cupă, grupurile mari aflate sub presiunea mizei sportive pot fi imprevizibile”, transmit reprezentanții forțelor de ordine.

Sute de jandarmi mobilizați pentru finală

Dispozitivul de ordine publică va fi unul de amploare. La Sibiu vor fi mobilizați jandarmi din Brașov și Sibiu, sprijiniți de efective din Cluj-Napoca și Timișoara. Acestora li se alătură polițiști, pompieri și polițiști locali.

Forțele de ordine vor supraveghea stadionul, traseele galeriilor, principalele căi de acces în oraș, dar și zonele turistice și comerciale intens circulate.

Autoritățile anunță toleranță zero pentru incidente. Vor fi sancționate sever folosirea materialelor pirotehnice, violențele, scandările rasiste sau xenofobe și orice alte încălcări ale legii.

Accesul pe stadion începe la ora 17:00

Spectatorii vor putea intra pe Stadionul Municipal începând cu ora 17:00. Jandarmeria recomandă fanilor să ajungă din timp pentru a evita aglomerația de la porțile de acces.

Suporterii trebuie să aibă asupra lor documentele de identitate și biletele valide, iar autoritățile recomandă să nu vină cu bagaje voluminoase, umbrele sau alte obiecte care ar putea îngreuna controlul de securitate.

Totodată, organizatorii le cer spectatorilor să consulte lista obiectelor interzise publicată de Federația Română de Fotbal înainte de sosirea la stadion.

Forțele de ordine rămân mobilizate până după plecarea galeriilor

Jandarmeria anunță că dispozitivele de ordine publică vor rămâne active până după plecarea ultimelor grupuri de suporteri din Sibiu.

Reprezentanții MAI spun că obiectivul principal este ca finala Cupei României să se desfășoare într-un climat sigur și civilizat, fără incidente care să afecteze locuitorii orașului sau spectatorii prezenți la meci.