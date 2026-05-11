Pe scurt: Un tânăr din Daia a fost depistat la volanul unui ATV neînmatriculat, deși nu avea permis. Poliția a deschis dosar penal.

Un minor de 16 ani din localitatea Daia a fost depistat de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr conducând un ATV pe strada Dealului, duminică, 10 mai, în jurul orei 15:45.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, tânărul, localnic, nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Verificările efectuate de polițiști au arătat că ATV-ul pe care îl conducea nu era înmatriculat sau înregistrat, încălcând astfel legislația rutieră.

“La data de 10 mai a.c., în jurul orei 15:45, în localitatea Daia, pe strada Dealului, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au oprit pentru control un ATV condus de către un minor, în vârstă de 16 ani, domiciliat în localitatea Daia.” a transmis IPJ Sibiu

În urma constatării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.